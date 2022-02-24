В Благовещенске в рамках «единой субсидии» строится дом для переселения людей из аварийного жилья

15-этажный жилой дом возводится на пересечении улиц Мухина и Амурской в рамках «единой субсидии», выделенной Амурской области Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики. Его готовность на сегодняшний день составляет 75%.

Сейчас рабочие занимаются установкой оконных блоков на 14, 15 и 16 этажах здания, устройством вентиляции в подвале здания.

Напомним, в 164-х квартирном жилом доме, 106 квартир общей площадью 2946 квадратных метров на общую сумму 182, 7 миллиона будут предоставлены для переселения граждан из аварийного жилья. Средства были выделены из Федерального и регионального бюджетов, где 87,1 миллионов - областные.

Площадь предоставляемых квартир будет равнозначна площади жилых помещений, из которых подлежат расселению жители Амурской области. Согласно заключенному контракту, квартиры новоселам предоставят уже в этом году.

- До апреля 2024 года в рамках федерального проекта планируем переселить из непригодного жилья семь тысяч жителей региона — новые квартиры получат 2 916 семей. Расселение коснется 959 аварийных многоквартирных домов на территориях 23 муниципальных образований области. На эти цели будет направлено 6,7 миллиарда рублей. Большую часть финансирования возьмет на себя Фонда ЖКХ – 6,44 миллиарда рублей. Из бюджета Амурской области будет выделено 29 миллионов рублей, - прокомментировал губернатор Василий Орлов.