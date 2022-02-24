В Приамурье ожидаются плюсовые температуры

В Приамурье юго-западные потоки вытесняют холодный арктический воздух Фото: Алексей ФОКИН

В Амурскую область до конца недели придет потепление. Об этом сообщают в амурском Гидрометцентре. В некоторых регионах столбик ртутного столба поднимется до плюсовых значений.

Сейчас среднефевральская температура ниже климатической нормы на северо-западе Приамурья. На востоке же тепло. В Селемджинском и Бурейском районах столбик термометра поднялся выше средних значений на 4 градуса. В остальных районах температура выше привычной на 1-3 градуса.

Сейчас в Приамурье юго-западные потоки вытесняют холодный арктический воздух. Сегодня, 24 февраля в регионе наступает оттепель с положительными температурами. В выходные небольшой циклон дойдет до юго-востока области. Выпадет снег.

В ночь на 25 февраля температура воздуха будет составлять -11…-16 градусов, днем потеплеет до -5…0, а в некоторых районах до +2.

В выходные ожидаются осадки, температура сильно не изменится. Максимальная составит -2…-7 градусов по всему региону.