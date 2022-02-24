Авиарейсы в южные города России отменяют в Приамурье

Фото: пресс-служба аэропорта Благовещенска

Минтранс Амурской области рассказывает об отмене авиарейсов в города России, граничащие с Украиной. Уже точно известно, что не состоятся вылеты авиакомпаний S7 и «Уральских авиалиний» в Симферополь, Краснодар, Белгород и другие населенные пункты.

Сейчас «Уральские авиалинии» отменили все рейсы в Симферополь, Краснодар и Ростов-на-Дону. S7 сообщает о том, что самолеты не полетят в Сочи, Краснодар, Ростов, Воронеж, Липецк, Белгород, Симферополь, Анапу, Волгоград, Геленджик, Ставрополь, Астрахань, Минеральные Воды и Владикавказ. Пока информация есть только на сегодняшнюю дату, 24 февраля.

- Пассажиры могут оформить полный возврат стоимости билета в разделе «Мои бронирования» на сайте и в приложении. Также можно обратиться в представительства авиакомпании и в офисы продаж, где был куплен билет. Информация о статусе рейсов по указанным направлениям в другие даты уточняется и будет оперативно опубликована на нашем сайте, – говорится в обращении компании к пассажирам.

Росавиация сообщает, что ограничение работы аэропортов будет действовать до вторника, 2 марта.