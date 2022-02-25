В Благовещенске не стало жены основателя ансамбля «Ровесники» Идеи Белоглазовой

Фото: @rovesniki_blg

В амурской столице простятся с Идеей Белоглазовой – женой основателя ансамбля «Ровесники» Вячеслава Белоглазова. Об этом сообщают представители ансамбля.

Идея Михайловна ушла из жизни 23 февраля. Она пережила мужа практически на 28 лет – Вячеслав Белоглазов скончался 9 мая 1994 года.

- Дорогие «Ровесники»! В нашем доме большая утрата: 23 февраля ушла из жизни супруга Вячеслава Васильевича Белоглазова Идея Михайловна – светлый, мудрый человек, поддержка и опора Вячеслава Васильевича. Помним, любим, скорбим, – говорится в официальном инстаграм-аккаунте ансамбля.

Прощание с Идеей Белоглазовой состоится 27 февраля с 9.00 до 10.00 в ритуальном зале по улице Тенистая, 103/1.