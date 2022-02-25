В Екатеринославке по нацпроекту строят детский сад

В Селе Екатеринославка по нацпроекту «Демография» строится детский сад. Рабочие уже возвели стены, установили окна, выполнили штукатурные работы, устройство теплоснабжения. Сейчас ведется устройство кровли, установка оборудования для слаботочных систем, внутренние отделочные работы. Также уже проведено благоустройство прилегающей территории: выложена тротуарная плитка, установлены малые архитектурные формы и ограждение. После наступление тепла, рабочие выполнят устройство газона и клумб.

Готовность объекта на сегодняшний день составляет более 80 процентов. Контроль за ходом работ ведется специалистами ГКУ Амурской области «Строитель», которые регулярно выезжают на объект. Кроме того, на строительной площадке установлено видеонаблюдение, которое позволяет оперативно выявлять и исправлять недочеты.

Напомним, строительство учреждения образования, предназначенного для детей в возрасте от нуля до трех лет, стартовало летом 2020 года.

Здание, согласно проекту, будет одноэтажным, общей площадью 1500 квадратных метров. В группах и физкультурном зале оборудуют полы с подогревом, также у малышей появятся современные актовый зал, пищеблок и медицинский блок. Стоимость строительства — более 130 миллионов рублей. Сдача детского сада запланирована на март текущего года.