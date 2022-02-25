Студенты заставили знакомого взять кредит на дорогой телефон и отдать мобильник им

Телефон полицейские изъяли Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Полиция Благовещенска задержала дух ранее судимых уроженцев Республики Тыва. Они подозреваются в вымогательстве.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в дежурную часть с заявлением обратился 26-летний студент одного из вузов города. Молодой человек сообщил, что двое его знакомых, учащихся этом же учреждении, заставили его купить и отдать им дорогостоящий смартфон.

- Установлено, что злоумышленники, угрожая потерпевшему применением насилия, под вымышленным предлогом потребовали от него оформить кредит на приобретение мобильного телефона в одном из салонов сотовой связи. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, гражданин выполнил требования и передал подозреваемым смартфон, стоимостью более 135000 рублей, - сообщают в УМВД.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности и задержали злоумышленников. Ими оказались двое молодых людей, 1995 и 1989 годов рождения. Один из фигурантов уже привлекался к уголовной ответственности за преступление, связанное с незаконным оборотов наркотиков, другой судим за разбой и вымогательство.

Следователь возбудил дело по второй части ст. 163 УК РФ – вымогательство. Смартфон изъят.

За подобное преступление мужчины могут отправиться в колонию на срок до семи лет. Сейчас они находятся под стражей.