Двух пропавших амурчан нашли мёртвыми

Один из них пропал ещё в прошлом июне Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Амурской области двух местных жителей нашли мёртвыми – до этого они находились в розыске. Информацию опубликовали поисково-спасательные отряд «Амур» и «Гром».

Одна из скончавшихся – пенсионерка из Свободного 1951 года рождения. Как сообщали в ПСО «Гром», женщина 16 февраля выписалась из больницы, но домой не пришла. Её тело обнаружили спустя девять дней, в четверг 24 февраля. В связи с этим волонтёры обратились к своим подписчикам:

- Нам стоит больше времени уделять пожилым людям, быть внимательными к ним на улице. Спасибо всем, кто искренне помогал в поиске, всем, кто вышел на физический этап и всем, кто остался в сети. Выражаем искренние соболезнования родным и близким.

Также 24 февраля было найдено тело 50-летнего благовещенца. Его поиски были объявлены несколько месяцев назад, в июне 2021 года. Мужчина ушёл из дома на улице Лазо и пропал. Всё это время родные надеялись, что его смогут найти, но 24 февраля выяснилось, что мужчина скончался. По информации следственного комитета Приамурья, смерть не носила криминальный характер.