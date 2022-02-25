QR-коды больше не будут требовать в колледжах Благовещенска

Вакцинация, меж тем, продолжается Фото: Олег ЗОЛОТО

В Амурской области 25 февраля прошло заседание оперативного штаба. Правительство региона сняло ещё несколько антикоронавирусных ограничений.

Так, с 25 февраля в Приамурье разрешили проводить межрегиональные и даже всероссийские соревнования с участием спортсменов из других регионов – до сих пор такие чемпионаты были под запретом. Но есть нюанс:

- При проведении мероприятий будут соблюдаться все санитарно-эпидемиологические требования, направленные на предупреждение завоза и распространения на территорию Амурской области новой коронавирусной инфекции, - подчеркнули в пресс-службе областного правительства.

Там же добавили, что в колледжах отменили систему QR-кодов. В кафе, торговых и бизнес-центрах их перестали требовать ещё 21 февраля, а вот в учебных заведениях мера до сих пор сохранялась. В минобрнауки Приамурья это объяснили нестабильной эпидемиологической ситуацией.

Сейчас ситуация стала спокойнее – это тоже признали на заседании оперативного штаба.

- Мы можем констатировать уменьшение темпов прироста заболеваемости. Это благоприятный признак - начинается фаза стабилизации, - заявила главный санитарный врач Амурской области, глава регионального Роспотребнадзора Ольга Курганова.

Специалисты отмечают снижение заболеваемости в Благовещенске - если на предыдущей неделе было зарегистрировано более 4 тысяч случаев на неделю, то на этой 3 481. Сейчас распространение идёт по другим районам и городам.