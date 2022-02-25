Заваленные снегом дворы в Благовещенске стали поводом обращения в прокуратуру

Волонтёры выехали на места и убедились, что жалобы правдивы. Фото: ОНФ в Амурской области

В Благовещенске во дворах не убирают снежные завалы – к такому выводу пришли активисты Общероссийского народного фронта во время рейда по городу. Поводом для выезда стали жалобы самих благовещенцев.

- Все проверяемые дворы в 2021 году были включены в муниципальную программу Благовещенска по благоустройству городской среды. Во многих из них ситуация не порадовала - осадками засыпано детское оборудование, лавочки, пешеходные дорожки не очищаются от снега, скопившегося в зимние месяцы, - рассказал член регионального штаба Александр Галич.

Фото: ОНФ в Амурской области

Активисты привели несколько примеров. По улице Воронкова, 20 снег не убирается на детской площадке, у домов №№ 11 и 13 не вывозится с территории. Так же ситуация обстоит во дворах по улице Пушкина, 183/5 и 183/7.

На Ленина, 153, снег скапливается на территории двора, не чистятся пешеходные дорожки. На Студенческой, 41 и в переулке Колхозный, 4 после циклонов остались засыпаны лавочки и другие элементы благоустройства на детских площадках.

- Мы обратились в прокуратуру Амурской области с просьбой провести проверку по факту неудовлетворительной организации уборки снега на внутридворовых территориях областного центра, - добавил Галич.