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Общество27 февраля 2022 2:48

В Белогорске на подростка завели дело из-за кражи переписки знакомой

Теперь девушке может грозить крупный штраф
Светлана МУБАРАННИКОВА
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Амурчанка посмотрела переписку знакомой в соцсетях

Амурчанка посмотрела переписку знакомой в соцсетях

В следственном комитете Амурской области возбудили дело против 16-летней девушки. Подростка из Белогорска обвиняют в нарушении тайны переписки.

По информации следствия, юная амурчанка нарушила статью 138 УК РФ. Она получила доступ к аккаунту знакомой в социальный сетях, прочитала её переписку, а потом переслала эти сообщения общему знакомому.

К произошедшему отнеслись серьёзно, теперь делом занимается следственный комитет, а подростку грозит суд. Ведь согласно статье 23 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных, иных сообщений, а разглашать такую информацию запрещено.

К слову, по этой статье максимальное наказание – штраф в 80 тысяч рублей или исправительные работы сроком до года.