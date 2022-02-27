В Белогорске на подростка завели дело из-за кражи переписки знакомой

Амурчанка посмотрела переписку знакомой в соцсетях

В следственном комитете Амурской области возбудили дело против 16-летней девушки. Подростка из Белогорска обвиняют в нарушении тайны переписки.

По информации следствия, юная амурчанка нарушила статью 138 УК РФ. Она получила доступ к аккаунту знакомой в социальный сетях, прочитала её переписку, а потом переслала эти сообщения общему знакомому.

К произошедшему отнеслись серьёзно, теперь делом занимается следственный комитет, а подростку грозит суд. Ведь согласно статье 23 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных, иных сообщений, а разглашать такую информацию запрещено.

К слову, по этой статье максимальное наказание – штраф в 80 тысяч рублей или исправительные работы сроком до года.