В течение пяти минут в Благовещенске будут включены сирены

Проверка пройдет 2 марта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Управление по делам ГОЧС города Благовещенска сообщает о проверке системы оповещения населения.

Проверку проведут в среду, 2 марта с 10.38 до 10.43 по местному времени. По городу будут запущены сирены, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Благовещенцев просят не пугаться из-за работающих сирен – это проверка их работы.

ОБНОВЛЕНО 28.02.2022 в 13.23

Администрация города сообщает о переносе проверки на более поздний срок по техническим причинам.