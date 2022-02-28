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Общество28 февраля 2022 1:27

В течение пяти минут в Благовещенске будут включены сирены

Так администрация проверит систему оповещения
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Проверка пройдет 2 марта

Проверка пройдет 2 марта

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Управление по делам ГОЧС города Благовещенска сообщает о проверке системы оповещения населения.

Проверку проведут в среду, 2 марта с 10.38 до 10.43 по местному времени. По городу будут запущены сирены, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Благовещенцев просят не пугаться из-за работающих сирен – это проверка их работы.

ОБНОВЛЕНО 28.02.2022 в 13.23

Администрация города сообщает о переносе проверки на более поздний срок по техническим причинам.