В Шимановске пройдет суд над мужчиной, похитившем молодую читинку

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В Шимановске состоится суд против мужчины, который в Чите похитил 18-летнюю девушку и пытался увезти ее в Хабаровск. Следователи сообщают, что он обманом заманил жертву в машину.

Преступление произошло в ноябре прошлого года. Подозреваемый 37-летний мужчина заманил бывшую возлюбленную в машину и стал угрожать насилием. Жертва подчинилась, и ее повезли в Хабаровск. У девушки с собой не было ни денег, ни документов.

Проезжая Амурскую область, они остановились в Шимановске. Там планировалось отдохнуть в доме знакомых мужчины. Девушке удалось сбежать и обратиться в полицию. Похитителя задержали.

Мужчину обвиняют по статье 126 УК РФ - похищение человека с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья.

- На период предварительного следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в содеянном подследственный сначала не признал, однако затем дал показания о том, что действительно увез девушку против ее воли, – рассказали в СК.

Дело передали в суд. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.