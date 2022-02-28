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Общество28 февраля 2022 7:41

В Благовещенске из-за разлившейся воды к дороге могут примерзнуть автомобили

Ближайшие дома отключили от водоснабжения
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Фото: соцсети

Фото: соцсети

В амурской столице на улице нагорная разлилась вода. Из-за минусовых температур она тут же замерзла, и на дороге образовался каток. При этом водителей предупреждают – к дороге могут примерзнуть даже автомобили. Горожанам советуют объезжать злополучное место.

Когда вода тает, то превращается в большую лужу, когда замерзает – в толстый слой льда на дороге и обочине. Машины проезжают по ней с трудом.

По словам благовещенцев такая история продолжается уже четвертый день. При этом в мэрии о проблеме знают – в пресс-службе отметили, что на выходных на участке работали специалисты АКС. Сейчас они выясняют место дефекта и его причину. Ближайшие дома от воды отключили.