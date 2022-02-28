Волонтёров для помощи беженцам из ЛНР и ДНР набирают в Амурской области

Во многих городах России сбор помощи вовсю идёт (на фото - пункт в Екатеринбурге) Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Амурской области начали собирать помощь беженцам из Донецкой и Луганской народных республик. Этим занимается Ресурсный центр развития добровольчества в Приамурье.

- В Приамурье сейчас формируется пул волонтеров для оказания помощи беженцам в случае их приезда. Также добровольцы готовы будут подключиться к сбору гуманитарной помощи, если ее сбор будет организован, - рассказали в центре.

Добровольцы будут не только собирать, но и распределять помощь беженцам, формировать продовольственные наборы. Если беженцы из ДНР и ЛНР прибудут в Амурскую область, то им нужно будет оказать медицинскую и психологическую помощь, детям нужны будут педагоги и аниматоры. Также на помощь могут прийти люди с автомобилями, чтобы отвозить вещи и самих беженцев.

Если вы готовы присоединиться к волонтёрской деятельности, обратитесь в Ресурсный центр развития добровольчества Амурской области. Приходите в офис на ул. Калинина 27, звоните по телефону 8 (4162) 49-48-54 или пишите в директ инстаграм-аккаунта @rscenter28.