Амурчанам, отдыхающим заграницей, помогут вернуться домой

Амурчане за помощью пока не обращаются Фото: Евгения ГУСЕВА

По данным мониторинга регионального министерства экономического развития и внешних связей, на отдыхе заграницей сейчас находится меньше 10 амурских туристов. Пока специалисты не заметили острых проблем с их размещением в других странах.

- Около 20 основных наших туроператоров сообщили, что в качестве организованных туристов за рубежом сейчас находится 8 амурчан. Все они приобрели путевки в Мексику и Доминиканскую Республику. Экстренных ситуаций с ними, по информации туроператоров, не возникало. Есть отдельные вопросы по возвращению в Россию, однако они решаются в рамках механизмов, которые на федеральном уровне были разработаны по линии МИДа и Ростуризма, - рассказала и.о. министра экономического развития и внешних связей региона Амурской области.

Организованным туристам в таком случае прежде всего необходимо держать связь с туроператором, у которого была куплена путевка. Самостоятельным путешественникам обратный путь необходимо проработать с авиакомпанией, которая доставила их в другую страну. Туристам рекомендуют зарегистрироваться в специальном мобильном приложении МИД РФ «Зарубежный помощник».

Также на днях Ростуризм совместно с ОНФ запустил горячую линию по номеру 8 (800) 200-34-11. Россияне, находящиеся на отдыхе в России и заграницей, при необходимости могут задать вопросы с 8 до 20 часов по московскому времени. Кроме этого, ведомства разработали памятку с номерами телефонов горячих линий РЖД, МИД, Минтранса России, временно закрытых аэропортов на юге страны, а также основных авиакомпаний.

В минэкономе уточнили, что конкретных обращений от амурчан за рубежом к ним не поступало, но при необходимости в рабочее время специалисты готовы проконсультировать их по номеру 8 (4162) 22-44-25.