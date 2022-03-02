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Общество2 марта 2022 5:49

В Приамурье в конце недели ожидается снег

Циклон принесет с собой также сильный ветер и метель
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Фото: БУЛАТОВ Алексей

Фото: БУЛАТОВ Алексей

Амурские синоптики предупреждают о том, что в область идет снежный циклон. В пятницу, 4 марта, в регионе ожидается сильный ветер и метель. Жителей Приамурья просят быть осторожными, особенно на дорогах.

По сообщению амурского гидрометцентра, западный циклон принесет осадки. В южных районах ожидаются сильный снег, ветер до 15-17 м/с и метель. На дорогах могут образоваться снежные заносы, накат, гололедица.

Все закончится уже на следующий день, 5 марта. На выходных амурчан ждет сильный ветер. Северные порывы достигнут 14-16 м/с. На юге и в восточных районах может выпасть снег.