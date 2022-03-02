В Приамурье по нацпроекту преобразуют 10 городов и поселков

В Приамурье ведется подготовка к началу голосования по выбору общественных территорий, которые благоустроят в 2023 году.

- Важно, что выбор территорий для благоустройства в делают сами жители. В 2023 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» преобразование пройдет в 10 городах и поселках Приамурья, а именно: в Благовещенске, Белогорске, Завитинске, Зее, Райчихинске, Свободном, Сковородине, Тынде, Шимановске, а также в ЗАТО Циолковский. В настоящее время для каждого из них разработаются дизайн-проекты, которые и представят амурчанам, - отметил губернатор Василий Орлов.

По планам голосование начнется 15 апреля, участие в нем могут принять амурчане в возрасте от 14 лет, проживающие в муниципалитетах, где планируется проведение благоустройство. В настоящее время формируется перечень территорий. Голосование пройдет на федеральной платформе za.gorodsreda.ru.

Площадка, разработанная Минстроем России совместно с АНО «Диалог Регионы», является единой федеральной платформой для онлайн-голосования амурчан по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству. В 2021 году на платформе уже проходило первое Всероссийское онлайн-голосование за территории благоустройства.

- Как и в прошлом году, к проведению голосования привлекут и волонтеров, которые будут работать в местах массового пребывания граждан, - рассказала руководитель ресурсного центра развития добровольчества Амурской области Мария Артюхова.