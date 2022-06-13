В амурских детсадах при помощи нацпроекта создадут дополнительные места для детей 1,5-3 лет

В Амурской области продолжают делать всё, чтобы каждый дошкольниц смог посещать детский сад. Помогает в этом не только строительство новых садиков, но и нацпроект «Демография» - в рамках него оказывают поддержку индивидуальным предпринимателям, которые открывают в регионе частные детсады.

- Благодаря федеральной поддержке до конца этого года в частных детских садах Приамурья будет дополнительно создано 65 новых мест для детей от 1,5 до 3 лет. На это из бюджета РФ направлено 7,9 миллиона рублей, – рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Претендовать на новые места смогут дети, которые стоят в очереди в муниципальные дошкольные образовательные организации. Стоимость будет максимально приближена к цене государственных садов.

Это не первый раз, когда благодаря федеральной поддержки в Приамурье создают новые места в частных детских садах: за 2020 и 2021 годы таким образом в регионе появилось 95 новых мест. Где новые места появятся в этом году, станет известно после конкурсного отбора министерства образования и науки Амурской области. Об этапах и сроках его проведения сообщат дополнительно.

Напомним, в начале лета в рамках национального проекта «Демография» в селе Екатеринославка Октябрьского района открылся новый детский сад на 70 мест. Сейчас строятся ещё два садика - в пгт. Магдагачи на 50 мест и в селе Чигири на 120 мест. За последние несколько лет в Амурской области для дошкольников построили пять зданий в городах Свободный, Благовещенск, Белогорск, селе Усть-Ивановка Благовещенского района и селе Екатеринославка Октябрьского района.