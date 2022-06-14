В Приамурье распространяют фейк о найденной на трассе девочке

Фото: ПСО "Гром"

В амурских соцсетях и мессенджерах распространятся сообщение о 6-летней девочке, которую якобы нашли на региональной трассе. Оказалось, эта информация недостоверна.

Об этом рассказали волонтеры ПСО «Гром». Выяснилось, что похожий случай действительно произошел, но в другом регионе. Девочку находили в Туркестанской области на трассе Шымкент - Шиназ.

- Найденная девочка уже давно находится дома, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Мы благодарим всех за активную гражданскую позицию! Фейк не рекомендуем распространять, подобные вбросы происходят с периодичностью один раз в год, - предупредили волонтеры.

Они также напомнили, что доверять нужно только информации, в которой указаны подробные данные о происшествии: страна, адрес, город, номер телефона и ФИО первоисточника.