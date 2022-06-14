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Происшествия14 июня 2022 2:22

В Приамурье осудили сбежавшего из колонии мужчину

Случай произошел в феврале
Василина ВАСИЛЬЕВА
Фото: МАКОВЕЕВА Светлана

Фото: МАКОВЕЕВА Светлана

В Белогорском районе вынесли приговор мужчине, который сбежал из колонии. Это произошло в феврале этого года.

По информации амурской прокуратуры, осужденный 1983 года рождения был под надзором сотрудников колонии-поселения, куда его перевели из колонии строгого режима. Несмотря на это, ему удалось сбежать.

Через некоторое время мужчину нашли, задержали и вернули в места лишения свободы. Теперь он предстал перед судом за уголовную статью «Побег».

Преступнику придется вернуться в колонию строгого режима – такое решение принял суд. Там мужчина проведет 5 лет и 3 месяца.