В Прогрессе по нацпроекту обновляют детскую школу искусств

Детскую школу искусств посёлка городского типа Прогресс обновляют в рамках национального проекта «Культура». Это первое учреждение культуры на территории Прогресса, которое участвует в национальном проекте. Благодаря этому в школе капитально ремонтируют кровлю. На это потратят 1,5 млн рублей. Завершить работы планируют до конца июля.

Детская школа искусств поселка Прогресс была основана в 1970 году. За время существования школой выпущено порядка 300 выпускников. На сегодняшний день в школе обучаются более сотни детей. Большая часть учащихся – это дети, осваивающие инструмент фортепиано. Также они занимаются в классах баяна, аккордеона, гитары, духовых инструментов, хорового пения, а самым маленьким ученикам школы всего по 5-6 лет. В школе работают различные творческие коллективы.

Напомним, в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в этом году модернизируют школу искусств не только в Прогрессе, но и в Райчихинске. Дома культуры тоже приводят в порядок. До конца года отремонтируют культурное учреждение в селе Пригородное Белогорского муниципального округа, посёлке Дипкун Тындинского муниципального округа.

Национальный проект «Культура» позволит завершить строительство Дома культуры в селе Усть-Уркима Тындинского муниципального округа и продолжить модернизацию библиотек. В этом году модельными станут учреждения в городах Благовещенск, Белогорск и Свободный, сёлах Среднебелая, Черемхово и Петропавловка Ивановского муниципального округа, Толстовка и Жариково Тамбовского района. На обновление восьми библиотек в этом году выделено 45 миллионов рублей, выделенных из средств областного и федерального бюджетов.