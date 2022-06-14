Благодаря поддержке государства амурские фермеры покупают скот и обновляют парк сельхозтехники

Благодаря грантовой поддержке Правительства области амурские фермеры покупают скот и обновляют парк сельхозтехники. Такую помощь от областного Минсельхоза получил фермер из Сковородинского района Яков Кольб. В 2017 году он выиграл грант на развитие семейных ферм, что позволило ему переориентировать свое хозяйство с разведения лошадей на разведение крупного рогатого скота.

До получения сельхозгранта у амурчанина было около 50 голов лошадей. Получив три миллиона рублей, фермер из поселка Солнечный приобрел 20 коров мясного направления и одного быка.

- Также мы закупили трактор, сеялку и рулонник. Сейчас наше поголовье составляет 40 коров. Мясную продукцию реализовываем среди местного населения, - рассказал Яков Кольб.

Увеличить поголовье благодаря сельхозгранту удалось и фермеру из Мазановского района Павлу Гуляеву. В прошлом году он выиграл пять миллионов рублей, получив грант «Агростартап».

На эти средства амурчанин приобрел сельхозтехнику, восемь коров молочного направления и одного быка. На сегодняшний день поголовье фермера из села Красноярово составляет около 40 голов. Молоко со своей фермы поставляют на «Благовещенский Хладокомбинат».

- Благодаря грантовой поддержке Правительства области амурские фермеры покупают скот и обновляют парк сельхозтехники. Только в 2022 году на эти цели мы выделили более 108 миллионов рублей из бюджета региона, - сказал губернатор Василий Орлов. – Например, на развитие семейных ферм можно получить до 30 миллионов, но не более 70% затрат стоимости проекта. Господдержку фермерам мы предоставляем по разным направлениям, в том числе субсидии на уплату страховой премии, закупку элитных семян, на поддержку производства молока, на развитие мясного животноводства и другие.

Средства на поддержку аграриев выделяются из областного и федерального бюджетов в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области».