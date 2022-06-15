В Шимановске благодаря нацпроекту преображается сквер

На общественной территории, которую благоустраивают в этом году идут подготовительные работы. Прогулять по обновлённому скверу горожане смогут уже осенью.

К концу октября в сквере Шимановска сделают тротуар из плитки для комфорта пешеходов, а также поделят место отдыха на три зоны. В первой зоне установят столы для игры в шахматы, во второй сделают беседку, а в третьей зоне разместят качели. На все работы потратят 8,4 миллиона рублей.

В прошлом году в ходе участия Шимановска в проекте «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» в городе воссоздали парк аттракционов. Для маленьких жителей города в парке работают бассейн с лодками, карусель, автодром и тир.

В 2020 году в Шимановске в ходе реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» удалось реконструировать «Парк отдыха». Здесь благоустроили центральную аллею, сделали пешеходные дорожки и освещение, организовали фотозону, установили скамейки с теневой защитой. На все работы потратили 9,5 миллионов рублей.

Годом ранее благодаря нацпроекту в Шимановске появился «Сказочный городок» - игровая площадка для детей. На него потратили более 10 миллионов рублей.

В этом году на обновление парков, скверов, детской площадки и пешеходной зоны региону выделено более 215 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов. Работы проходят в 11 муниципалитетах региона.