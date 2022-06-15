Дом культуры в Белогорье обновляют при поддержке минфина Амурской области

Село Белогорье, которое относится к городу Благовещенску впервые приняло участие в программе по поддержке местных инициатив. Подобная возможность у городских поселений появилась лишь в этом году, но амурчане уже активно ею пользуются.

В Белогорье в рамках инициативного бюджетирования обновляют Дом культуры. Работы уже начались. Всего на преобразования потратят 3,3 миллиона рублей.

В этом году в рамках инициативного бюджетирования при поддержке областного министерства финансов муниципалитеты Приамурья претворяют в жизнь 132 проекта. На поддержку местных инициатив из областного бюджета выделено 200 миллионов рублей.

Программа инициативного бюджетирования уже показала свои плоды в Амурской области. Благодаря ей в 2021 году муниципалитеты Приамурья воплотили в жизнь 260 проектов. На их реализацию из областного бюджета в общей сложности было выделено более 374 миллионов рублей.

В 2020 году в рамках инициативного бюджетирования в области реализовали 167 проектов. Тогда же программа стала более доступной для муниципалитетов. Проекты в региональный минфин смогли предоставить не только сельские, но и городские поселения. Кроме этого, увеличилось количество получателей субсидии.

Если в 2018-2019 годах для участия в конкурсном отборе от сельского поселения можно было представить только одну заявку, то с 2020 года муниципалитеты могут подать на участие в программе несколько проектов. Более того, областное министерство финансов снизило процент денежного вклада населения с 3% до 1%.

Напомним, программа по поддержке местных инициатив действует в Амурской области с 2017 года (тогда стартовал пилотный проект). Она предусматривает предоставление на конкурсной основе средств областного бюджета на проекты, поддержанные населением на собраниях граждан и направленные на развитие общественной инфраструктуры.