В Благовещенске завели уголовное дело после падения пенсионерки из окна больницы

Фото: соцсети

Уголовное дело после падения из окна Амурской областной клинической больницы пенсионерки с инсультом завели в Благовещенске. До этого следователи проводили проверку, и 15 июня стало известно об уголовной составляющей.

Трагедия произошла 6 мая. О случившемся журналистам рассказали дочери погибшей 60-летней женщины. Пенсионерке попала в больницу в ночь на 1 мая. Она лежала в реанимации двое суток, потом ее перевели в обычную палату. Спустя несколько дней амурчанка выпала из окна.

Следователи тут же начали проверку. Сейчас стало известно о том, что по факту завели уголовное дело.

- Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей). Уголовное дело в производстве, - подтвердили в следственном комитете Амурской области.

Сейчас специалистам предстоит узнать, кто виноват в трагедии.

К слову, это не первый похожий случай. Аналогичное ЧП произошло в ноябре пошлого года. Тогда 84-летняя Надежда Скрипник после инсульта вышла из палаты реанимации и упала с балкона четвертого этажа. По версии следствия, свои обязанности не выполнил медбрат.