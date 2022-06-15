Прокуратура начала проверку в амурском районе, где грузовики почти полностью проваливались в грязь

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В Зейском районе настолько ухудшилось состояние дороги Зея-Золотая Гора, что в ней застревают грузовики. Машины проваливаются в грязь почти целиком, выбраться без посторонней помощи люди уже не могут. Проверку из-за этого начала прокуратура.

Из-за состояния дороги отрезанным от внешнего мира остался поселок Береговой. Доехать туда летом можно только по этой дороге. Прокурор планирует поговорить с местными жителями и проверить, есть ли у них продукты и лекарства.

В такое состояние дорога пришла после обильного таяния снега и ливней, прошедших недавно в области. Здесь образовались «непроездные участки». Сейчас движение по дороге закрыли – ради безопасности водителей.

- В начале июня текущего года прокуратура Зейского района по факту ненадлежащего содержания и обслуживания автомобильной дороги руководителю ГКУ «Амурупрадор» внесла представление. По указанному вопросу проведено совещание с представителями уполномоченных органов, - уточнили в прокуратуре.

Там также сообщили, что ремонт дороги остается на контроле. Когда начнутся работы, пока неизвестно.

При этом, по словам главы Зейского района Илоны Сысолятиной, специалисты уже разрабатывают кюветы для водоотведения на проблемных участках, подрядчик завез технику. Основные работы начнутся с улучшением погоды.