Василий Орлов возглавил делегацию Амурской области на ПМЭФ-2022

Фото: Василий Орлов

В Санкт-Петербурге начал работу «Петербургский международный экономический форум-2022». В этом году он проходит с 15 по 18 июня. Амурскую область на ПМЭФ-2022 представляют заместители председателя Правительства области Павел Пузанов, Павел Матюхин и Петр Пак, а также команда регионального Агентства по привлечению инвестиций. Возглавляет делегацию глава Приамурья Василий Орлов.

- Планируем провести ряд встреч с крупными инвесторами, которые готовы реализовывать свои проекты в Амурской области в сфере сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых и других направлениях. Также намерены подписать несколько соглашений, закладывающих основу для комплексного развития экономики региона в самых разных сферах. Так, Фонд «Сколково» окажет поддержку в создании первого в области технопарка. Договоренность с АНО «Платформа НТИ» поможет нам увереннее реализовывать технологические инициативы и программы в сфере цифрового развития. Комплексное соглашение планируется с Агентством стратегических инициатив, которое направлено на запуск различных проектов от социальной сферы до улучшения делового и инвестиционного климата, - рассказал Василий Орлов.

Как отметили в министерстве экономического развития Приамурья, за эти дни регион планирует провести несколько встреч с крупными компаниями. Например, работу по застройке крупного микрорайона «Северный» в Благовещенске делегация Амурской области обсудит с руководством ГК «ПИК». Первая встреча с инвестором состоялась на полях ПМЭФ в прошлом году. Ее результатом стало подписание соглашения о сотрудничестве на Восточном экономическом форуме – 2021. Следующим этапом взаимодействия станет формирование «дорожной карты» с конкретными шагами по реализации проекта.

Встреча с ГК «Содружество» определит перспективы строительства в Амурской области завода по глубокой переработке сои. Создание транспортно-логистической инфраструктуры на международном грузовом направлении Джалинда-Мохэ станет главной темой переговоров с международной транспортной компанией «FESCO».

Также в рамках форума озвучат итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах страны. Усилия регионов по созданию благоприятных условий для бизнеса и инвесторов ежегодно оценивает Агентство стратегических инициатив. В прошлом году Амурская область вошла в 14 группу среди субъектов.

В ходе ПМЭФ-2022 региональная команда примет участие в ряде дискуссионных площадок и круглых столов, посвященных темам импортозамещения, развитию науки и технологий, международного сотрудничества и др.