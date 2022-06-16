По Благовещенску снова «прокатилась» волна ложных минирований

Фото: читатель

Утро 16 июня в Благовещенске началось с очередных ложных сообщений о минировании. О вероятной опасности предупредили родителей школьников и детсадовцев.

Так, «пострадали» детские сады №№19 и 28.

- Около детсада на Комсомольской - Зейской дежурят пожарные, скорая, полиция. Видимо, опять заминировали, - рассказал читатель.

Администрация детского сада №28 и вовсе попросила родителей не приводить детей, пока не закончится проверка.

- Уважаемые родители! Детский сад получил сообщение о минировании, приём детей будет осуществляться только после проверки учреждения спецслужбами! – написали в чате учреждения.

Тревога оказалась ложной. Сейчас учреждения работают в прежнем режиме.

Кроме того, «заминированными» оказались еще несколько детских садов и школ Благовещенска. Детей эвакуировали. Сейчас организации работают в обычном режиме, в школах продолжаются экзамены.