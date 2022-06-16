На амурском предприятии появились внутренние тренеры по бережливому производству

Первые внутренние тренеры по бережливому производству в Амурской области Дмитрий Фокин и Софья Осипова, работают на МЭЗ «Амурский». Организация первой в регионе вошла в национальный проект «Производительность труда». Его цель – увеличить производительность на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики.

Двое сотрудников завода прошли отбор, затем специальное обучение по внедрению бережливых технологий в Федеральном центре компетенций. Как применять технологии на практике, обучать персонал и совершенствовать компетенции, в ФЦК учили несколько групп, в одной из них были амурчане.

- Реализация нацпроекта на нашем предприятии помогает нам увидеть узкие места и заметить неочевидные проблемы, которые влияют на производительность в целом. Используя инструменты и программы, полученные за время обучения, наработанные лучшими специалистами практики, мы сможем перенести на свои предприятия, чтобы на местах повышать уровень современного производства. Также мы планируем устранить потери, улучшить качество выпускаемой продукции и условия труда наших сотрудников, - рассказал Дмитрий Фокин.

Во время обучения тренерам показали практические модели по реализации и внедрению технологий бережливого производства. Тренеры рассказали, как будут применять полученные знания на практике.

- Увеличение прибыли в условиях высокой конкуренции возможно через снижение себестоимости товара. Благодаря обучению мы видим, что сделать это можно, оптимизировав производство. Например, минимум в два раза можно снизить время протекания процессов производства, количество транспортировок и перемещений продукции по предприятию, при этом повысив загрузку оборудования до 85%. В дальнейшем планируется привлечь всех сотрудников в улучшении своих рабочих мест, - пояснила Софья Осипова.

В ближайшие три года технологии бережливого производства смогут применить порядка 30 организаций в сфере обрабатывающего производства, сельского хозяйства, транспорта, строительства и торговли. Их отбор продолжается на портале производительность.рф.

- Вовлеченность персонала в бережливое производство - это основа для активного роста производительности труда на каждом предприятии, где оно внедряется. Общая эффективность работы всего предприятия зависит от каждого сотрудника. Подготовка и обучение внутренних тренеров, инструкторов по бережливому производству даст возможность развивать производственную систему собственными силами, а также пользоваться программами господдержки, - прокомментировала министр экономического развития и внешних связей Амурской области Оксана Кукшенева.