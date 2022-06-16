Школа олимпийского резерва обновит оборудование и инвентарь благодаря нацпроекту

Второй год подряд амурская школа олимпийского резерва в рамках проекта «Спорт – норма жизни», который является частью нацпроекта «Демография», получает субсидию на приведение материально-технической базы в нормативное состояние. Ее средства, а это порядка пяти миллионов рублей, могут использоваться на все развиваемые спортшколой виды спорта. Таких в СШОР восемь.

Список на поставку спортивного оборудования уже составлен и согласован Миниспортом России. В него вошли шесть десятков наименований. Для единоборцев приобретут борцовский ковер, покрытие для татами, а также, в зависимости от вида спорта, закупят борцовские манекены, лапы, макивары, боксерские мешки, тренажер для акцентированного удара и прочее. Также в список попали волейбольные сетки, мячи для разных спортивных игр, различные утяжелители, а также оборудование для легкой атлетики.

- В конце этого года мы планируем запустить новый ФОК. Он станет домом для нескольких отделений СШОР и позволит открывать новые группы, дополнительно набирать спортсменов. Конечно, им также потребуется оборудование. Поэтому субсидия по «Спорт – норма жизни» в этом вопросе – хорошее подспорье, - отметил министр по физической культуре и спорту Амурской области Дмитрий Кутека.

Помимо средств для СШОР, в рамках проекта «Спорт – норма жизни» также предусмотрена адресная субсидия для учреждений спортподготовки. В этом году ее получают восемь спортивных школ региона, которые работают по федеральным стандартам спортивной подготовки по базовым олимпийским видам спорта. Так, школа олимпийского резерва и областная спортшкола большую часть субсидии намерены потратить на участие спортсменов в сборах. Кроме того, в АОСШ планируют закупить экипировку для членов сборной команды по легкой атлетике. На учебно-тренировочные сборы в Находку и Владивосток планируют отправить спортивные школы Белогорска. В Тынде часть субсидии направят на организацию проезда на соревнования. А в Свободном и Мазановском районе закупят инвентарь и оборудование.