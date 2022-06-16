Фильм про амурчанку «Одна» возглавил российский кинопрокат

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Фильм «Одна» (12+), рассказывающий историю амурчанки Ларисы Савицкой, выжившей в авиакатастрофе, возглавил кинопрокат. За три дня, с 9 по 12 июня, картина собрала 49,7 миллиона рублей.

Фильм обошел в прокате другие киноленты. Позади остались мультфильм «Кощей. Похититель невест» (6+) с 34 млн рублей, и комедию «Молодой человек» (16+) с 32 млн рублей.

Лариса Савицкая попала в страшную авиакатастрофу около 40 лет назад, 24 августа 1981 года. Самолет, на котором летела женщина с мужем, столкнулся с военным. Лариса упала с высоты 5 200 метров и выжила. Остальные пассажиры, в том числе и муж амурчанки Владимир, с которым она была в браке только четыре месяца, погибли. Несколько дней Лариса бродила по лесу, пока ее не нашли. Картина снята с художественным осмыслением, но Савицкая выступала консультантом. Режиссер фильма – Дмитрий Суворов. В фильме снялись Виктор Добронравов, Максим Иванов и Мария Сокова. Главную роль исполнила Надежда Калеганова.

Картину снимали в Пермском крае. Добронравов описал фильм как «радушный, потрясающий, с фантастической природой». Отказ от работы в Амурской области команда объяснила по-разному. Дмитрий Суворов заявил, что в Приамурье вырублена огромная площадь лесов. А Добронравов считает, что отказ связан с трудностями транспортировки актеров и техники.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным на 12.06.2022

50 668 958 рублей – кассовые сборы в России и СНГ (только в России - 50 294 541 рублей)

165 249 зрителей из России и СНГ посмотрели фильм (Только в России - 162 989 зрителей)