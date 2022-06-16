В расписании аэропорта Благовещенска появились новые рейсы

Фото: Правительство Амурской области

Скоро из Благовещенска вновь начнут летать самолеты в Комсомольск-на-Амуре. Рейсы из Благовещенска возобновляет авиакомпания «Аврора». Совершить путешествие можно с 28 июня.

Рейсы будут выполняться по вторникам на лайнерах DHC-8 Q400. Время вылета из Благовещенска – 12.20, время посадки в Комсомольске-на-Амуре – 15.15. Путешествие продлится 1 час 55 минут. Время для каждого аэропорта указано местное.

Обратные рейсы также будут осуществляться по вторникам. Билеты стоят от двух тысяч рублей.

Скоро из амурской столицы также можно будет улететь в Магадан и Иркутск. Со 2 июля компания «ИрАэро» возобновляет прямые полеты в эти города.

Вылет в восточносибирский город будет происходить на авиалайнере Sukhoi Superjet 100. Самолеты начнут отправку по субботам в 15.10. Полет займет 2 часа 40 минут, в Иркутске воздушный транспорт сядет в 16:50. В таком режиме авиакомпания будет работать до 20 октября.

В Магадан тоже можно улететь по субботам. Вылет из Благовещенска состоится в 7.20, прилет – в 12.10.

С 7 июля на маршруте Благовещенск – Иркутск начнет работать компания «S7 Airlines». Их пассажиры будут летать на Airbus A320 Neo по четвергам. Авиалайнер вылетает из Приамурья в 7.20, приземляется в Иркутске в 9.20. На путь уйдет всего три часа.

- Количество рейсов с учетом транзитных между Иркутском и Благовещенском увеличится с нынешних четырех до шести в неделю. Улететь в Иркутск из Благовещенска можно будет в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье, - уточнили в пресс-службе аэропорта.

Подробное расписание вылетов можно изучить на сайте bqs.aero. А купить билеты на самолет – на сайтах авиакомпаний или их представителей.