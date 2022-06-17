В Амурской области построят новый завод по глубокой переработке сои

Фото: правительство Амурской области

Перспективы строительства в Амурской области нового завода по глубокой переработке сои мощностью 1 500 тонн в сутки обсудили губернатор Василий Орлов и директор ООО УК «Содружество» Александр Шендерюк-Жидков. Начать возведение завода инвестор планирует в 2023 году, а в 2025 уже запустить производство.

- Мы держим курс на переработку сои в пределах области. В планах перерабатывать не менее 70%. Я об этом докладывал Президенту Владимиру Владимировичу в апреле во время его визита в область. Новый завод мощностью 1 500 тонн в сутки сможет перерабатывать около 40% сои, произведенной в регионе,- отметил Василий Орлов. - Кроме этого, предприятие позволит создать новые рабочие места и поможет в развитии сел. Со своей стороны окажем всю необходимую помощь в реализации проекта.

Завод по глубокой переработке сои планируют построить на территории опережающего развития «Белогорск» или «Приамурская». Это позволит инвестору воспользоваться преференциями в виде налоговых льгот, а также ускорить процесс строительства.

По итогам встречи губернатор поручил региональным ведомствам с учетом мнения инвестора определить участок для строительства завода в Белогорском округе или Благовещенском районе. «При выборе участка необходимо учесть транспортную доступность, подключение электроснабжения, а также возможность ремонта дороги, ведущей к площадке нового завода по переработке сои», - сказал губернатор.

Первая встреча с инвестором и подписание соглашения о сотрудничестве состоялись на полях экономического форума в Сочи в 2019 году. На ПМЭФ - 2022 определены конкретные шаги по реализации соглашения в части строительства предприятия по переработке сои.