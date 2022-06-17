В Благовещенске на 20 лет осудили мужчину, под видом курьера убившего старушку

Фото: МАКОВЕЕВА Светлана

В Благовещенске суд вынес приговор 35-летнему мужчине, в декабре прошлого году убившего и ограбившего пенсионерку под видом курьера. По информации прокуратуры, преступника раньше судили несколько раз, к тому же, он считается лицом без определенного места жительства.

Мужчина признан виновным за разбой с незаконным проникновением и убийство. Все это он совершил в середине декабря прошлого года.

В тот день амурчанин под видом курьера пришел в гости к 83-летней женщине. Он напал на нее и задушил матерчатым шнуром, а после ограбил.

Из квартиры мужчина унес 15 тысяч рублей, 100 долларов США и другое имущество на общую сумму около 23 тысяч рублей.

Теперь 20 лет ему придется провести в колонии особого режима – такой приговор вынес суд. К тому же, мужчине запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года 10 месяцев.