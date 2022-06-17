Село Тамбовского района в третий раз благоустраивает свою территорию

Постоянный участник федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий» – село Новоалександровка. В этом году здесь создают универсальную спортивную площадку. Она будет включать в себя зоны для игр в волейбол, баскетбол и большой теннис. На спортплощадке уложат резиновое покрытие.

Завершить работы планируют к началу июля. На реализацию проекта потратят три миллиона рублей, выделенных из федерального, областного и местного бюджета и с привлечением спонсорских средств.

В первый раз Новоалександровка поучаствовала в госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» в 2018 году. Тогда здесь установили уличные тренажеры. Второй раз, в 2020 году, удалось обустроить зону отдыха возле сельского Дома культуры.

В этом году в госпрограмме поучаствовало еще одно село Тамбовского района – Толстовка. Здесь проект уже реализовали, сделав уличное освещение в парке, который два года подряд благоустраивали в рамках инициативного бюджетирования. На установку уличного освещения потратили почти 735 тысяч рублей, выделенных из федерального, областного и местного бюджетов, в том числе и внебюджетные источники.

Напомним, госпрограмма по развитию сельских территорий включает в себя несколько направлений: улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, благоустройство сельских территорий, развитие кадрового потенциала на сельских территориях.

Проекты по благоустройству сельских территорий, реализуемые селами в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», финансируются за счет средств федерального, областного бюджетов, а также с привлечением средств местного бюджета и внебюджетных источников в размере не менее 30% от его стоимости.

В прошлом году преобразования прошли в 22 селах Амурской области, реализовано 25 проектов по благоустройству сельских территорий. На территории Преображеновского сельсовета Завитинского района в селе Преображеновка сделали освещение, в Валуево - детскую площадку. Такой же проект реализовали в селе Успеновка.

В селе Подоловка Куприяновского сельсовета Завитинского района создали спортивную площадку. В селах Албазинка, Болдыревка и Ивановка сделали уличное освещение. В Антоновке обустроили зону отдыха, а в селе Белый Яр отремонтировали памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В селе Ивановка Ивановского района сделали пешеходные дорожки, а в селах Семидомка и Константиновка Константиновского района обустроили ливневые стоки.

Мухинский сельсовет Октябрьского района осветил улицы в поселке Мухинский, а Томский сельсовет Серышевского района создал спортивную площадку в Томском. Проект по обновлению старой детской площадки реализовал Солнечный сельсовет Сковородинского района на территории железнодорожной станции БАМ. Похожий проект воплотили в жизнь в селах Талдан и Джалинда. В Невере обустроили спортивную площадку.

В селе Чуевка Тамбовского района в ходе госпрограммы сделали зону отдыха возле местного клуба, а в Жариково сделали уличное освещение. В селе Тамбовка обустроили ливневые стоки и создали зону отдыха в детском парке, в селе Куропатино сделали пешеходную дорожку из тротуарной плитки к местной площади.