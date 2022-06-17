Амурские лаборатории закупили современные анализаторы молока

Современные анализаторы молока для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы закупили амурские лаборатории. Новые аппараты упростили процесс проверки и дают возможность исследовать качество молока и молочных продуктов на широкий спектр показателей. Сегодня все государственные лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы полностью оснащены всем необходимым оборудованием и расходными материалами. Об этом в ходе совещания по вопросам эпизоотической ситуации в ДФО, которое состоялось в Чите, рассказал начальник амурского управления ветеринарии Сергей Самохвалов.

- Оборудование удалось обновить благодаря поддержке Правительства области. Всего в подведомственные управлению ветеринарии учреждения закупили девять анализаторов молока, а также другое необходимое оборудование. Сейчас вопросам оснащения ветеринарных лабораторий в регионе уделяется пристальное внимание, идет ремонт и модернизация ряда учреждений, две лаборатории к 2024 году выйдут на международный уровень. Качество работы специалистов лабораторий, а также наличие современного оборудования напрямую влияют на ветеринарное благополучие региона, а также крайне важны для жителей области, которые могут быть уверены в безопасности продукции, которую покупают, — отметил Сергей Самохвалов.

Ветеринарно-санитарная экспертиза молока в Приамурье организована в лабораториях при розничных рынках, а также при станциях по борьбе с болезнями животных. Ежедневно от каждого транспортного средства, доставляющего молоко на перерабатывающие предприятия, отбираются пробы. Их исследуют на пунктах ветеринарно-санитарной экспертизы на многие показатели — консистенцию, вкус и запах, цвет, массовую долю жира и белка, плотность и кислотность, проводятся обязательные исследования на антибиотики и содержание соматических клеток.

Не реже одного раза в полгода амурское молоко подвергается исследованиям в аккредитованных лабораториях на наличие токсичных элементов, микотоксинов, пестицидов, радионуклеидов и микроорганизмов.

Помимо молока, в Приамурье в ежедневном режиме проводятся исследования яиц, меда, рыбы и мяса. Только с начала года специалисты лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы подтвердили безопасность 5485 туш КРС, 15741 туши свиней, 820 коз и овец, а также 5414438 тушек птицы.

На территории области организовано 33 убойных пункта, шесть из которых оказывают услуги населению. Кроме того, в регионе действует единственный в России передвижной убойный цех. Он укомплектован всем необходимым оборудованием и коммуникациями для полного технологического цикла первичной переработки мяса и утилизации отходов убоя. Передвижной цех дает возможность быстро производить убой животных в случае возникновения вспышек инфекционных заболеваний в любой точке региона. Это очень важно для быстрой и качественной ликвидации очагов заболевания, что значительно снижает риски распространения инфекции.