Две амурские многодетные семьи, заключившие соцконтракты, уже купили автомобили

Сертификаты на покупку транспорта получают многодетные семьи, воспитывающие пять и более детей, которые заключили социальный контракт по направлениям «ведение личного подсобного хозяйства» и «осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности». Размер господдержки составляет 1,2 миллиона рублей.

Изначально в этом году планировалось оказать такую меру поддержки шести многодетным амурчанам. Позже губернатор Приамурья Василий Орлов одобрил ещё одну заявку на покупку транспорта и сельхозтехники.

- Сегодня из семи семей, получивших выплаты на такую меру поддержки, автомобили приобрели только две. Ещё двое многодетных приобретут машины в этом месяце, - уточнила начальник отдела организации социальных выплат и пособий министерства социальной защиты населения Амурской области Ольга Дмитриева.

Социальная выплата предоставляется семье один раз. На выделенные средства получатели господдержки могут купить грузовик, автокран, фургон, эвакуатор, хлебный фургон, автовышку, трактор, комбайн, зерноуборочный комбайн, плуг, косилку и другие спецмашины. Приобрести транспорт получатели соцвыплаты должны в течение четырёх месяцев.

- Право на такую выплату имеют семьи, проживающие в Амурской области, воспитывающие пять и более несовершеннолетних детей, в том числе приемных, и не имеющие в собственности сельскохозяйственную технику, а также более одного автомобиля.

Сертификаты на покупку транспорта многодетным семьям – обладателям социального контракта выдают с прошлого года при поддержке регионального Правительства. Такой мерой поддержки в 2021 году воспользовались шесть семей.