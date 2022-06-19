В Хэйхэ у моста через Амур открыли парковый комплекс для туристов

Фото: biang.ru

Спустя неделю после открытия моста через Амур в Хэйхэ открыли парковый комплекс. С площадки возле международного автомобильного сообщения открывается отличный вид на Россию. Об этом пишет портал Biang.ru, ссылаясь на телевидение Хэйхэ.

Напомним, 10 июня Россия и Китай открыли международный мост через Амур в районе Каникургана и Хэйхэ. За первую неделю стороны пропустили несколько десятков автомобилей с грузами. Таким образом власти пытаются наладить логистику и проверить работоспособность пропускных пунктов.

Для жителей Хэйхэ стал доступен и парк с местами отдыха, откуда открывается панорамный вид на мост. Вход туда – бесплатный.

Фото: biang.ru

«Парк у моста через Амур» – это визитная карточка Хэйхэ и автомобильного моста через Амур», - анонсируют китайские СМИ.

Пока воспользоваться парком могут только жителя Китая. В Хэйхэ закрыт въезд также для жителей соседних провинций, где высокий риск заражения коронавирусом. Не пускают в Китай и жителей Амурской области.

Фото: biang.ru

В то же время китайские СМИ рекламируют для жителей и туристов приложение «Путешествие по Хэйхэ при помощи сотового телефона» в WeChat. С его помощью можно будет получить дополнительные сведения об открытии туристических объектов и пр.

Напомним, амурские власти проанонсировали бесплатный проезд по международному мосту через Амур. Льгота будет действовать до августа.