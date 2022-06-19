В Хэйхэ у моста через Амур открыли парковый комплекс для туристов

Фото: biang.ru
Спустя неделю после открытия моста через Амур в Хэйхэ открыли парковый комплекс. С площадки возле международного автомобильного сообщения открывается отличный вид на Россию. Об этом пишет портал Biang.ru, ссылаясь на телевидение Хэйхэ.
Напомним, 10 июня Россия и Китай открыли международный мост через Амур в районе Каникургана и Хэйхэ. За первую неделю стороны пропустили несколько десятков автомобилей с грузами. Таким образом власти пытаются наладить логистику и проверить работоспособность пропускных пунктов.
Для жителей Хэйхэ стал доступен и парк с местами отдыха, откуда открывается панорамный вид на мост. Вход туда – бесплатный.
Фото: biang.ru
«Парк у моста через Амур» – это визитная карточка Хэйхэ и автомобильного моста через Амур», - анонсируют китайские СМИ.
Пока воспользоваться парком могут только жителя Китая. В Хэйхэ закрыт въезд также для жителей соседних провинций, где высокий риск заражения коронавирусом. Не пускают в Китай и жителей Амурской области.
Фото: biang.ru
В то же время китайские СМИ рекламируют для жителей и туристов приложение «Путешествие по Хэйхэ при помощи сотового телефона» в WeChat. С его помощью можно будет получить дополнительные сведения об открытии туристических объектов и пр.
Напомним, амурские власти проанонсировали бесплатный проезд по международному мосту через Амур. Льгота будет действовать до августа.