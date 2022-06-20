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Общество20 июня 2022 1:15

В Благовещенске ожидается гребень паводка 22 и 23 июня

Он пройдет по рекам Амур и Зея
Василина ВАСИЛЬЕВА
Фото: правительство Амурской области

Фото: правительство Амурской области

В Амурской области объявлено штормовое предупреждение. Синоптики обещают сильные дожди, ливни и грозы. Из-за обильных осадков на водоемах Приамурья ожидается подъем уровней воды. Так, в областном центре на реках Амур и Зея гребень паводка прогнозируют 22 и 23 июня. При этом специалисты уверены, что на пойму вода не выйдет.

По данным ГУ МЧС по Амурской области, на Амуре вода может подняться на 5-15 см. При смещении паводка на Зее от Мазаново до Благовещенска выход воды на пойму не прогнозируется.

В селе Норск Селемджинского района уровень реки Селемджи продолжит снижаться.