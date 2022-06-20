В Благовещенске после столкновения двух авто 3-летнюю девочку с травмами отправили в больницу

Фото: ВИСЛОВ Иван

Трехлетней девочке пришлось отправиться в больницу после ДТП в амурской столице. Авария произошла вчера, 19 июня, в 19.43.

По информации госавтоинспекции, 23-летний мужчина-водитель автомобиля Honda Fit столкнулся с Hyundai Solaris. Это произошло на перекрестке Октябрьская-Политехническая. Сообщается, что мужчина не предоставил преимущество Hyundai, из-за чего и произошло ДТП.

В результате происшествия трехлетняя девочка-пассажир из автомобиля Hyundai Solaris получила травмы. Ее пришлось отправить в больницу.

К слову, ребенок ехал в автокресле. Специалисты отмечают, что устройство помогло малышке избежать более серьезных травм.

Сотрудники ГИБДД устанавливают подробности и обстоятельства происшествия.