В Тынде по нацпроекту создают веревочный городок и памп-парк

В столице БАМа продолжается реализация проекта по благоустройству общественной территории, выбранного горожанами в прошлом году. Работы проходят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Благоустройство проходит на территории городского парка Тынды. Здесь создают веревочный городок и памп-трек.

Подрядчик уже установил и укрепил конструкцию городка. Осталось покрыть площадку 30-сантиметровым слоем песка и по периметру высадить газонную траву. Недалеко от веревочного городка другой подрядчик готовит основание под установку памп-трека. Он будет готов в сентябре.

В прошлом году благодаря национальному проекту в Тынде открылась новая детская площадка на Московском бульваре. Здесь установили качели, игровой комплекс, полосу препятствий и лавочки. Стоимость проекта – 9,5 миллионов рублей. Средства были выделены из федерального, областного и местного бюджетов.

В этом году в Приамурье благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» преобразятся 11 общественных территорий. На благоустройство парков, скверов, детской площадки и пешеходной зоны выделено более 215 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов.

Территории приведут в порядок до конца года в городах Благовещенск, Белогорск, Завитинск, Зея, Райчихинск, Свободный, Сковородино, Тында, Шимановск, а также в ЗАТО Циолковский и посёлке городского типа Прогресс.