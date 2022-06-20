Амурчанин убил старушку за оскорбление 3-месячной давности, ему дали 11 лет колонии

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В Свободном вынесли приговор 25-летнему мужчине. Его признали виновным в убийстве пенсионерки. Причиной преступления стали оскорбления со стороны женщины. Об этом мужчина вспомнил спустя несколько месяце и решил расправиться с обидчицей.

В прокуратуре Амурской области рассказали, что 1 декабря прошлого года мужчина обедал дома и вспомнил про случившийся между ним и женщиной конфликт. Ссора произошла в конце лета-начале осени: пенсионерка без повода обматерила мужчину, когда он приехал по работе вывозить мусор от её частного дома.

Мужчину это сильно обидело: в тот зимний день он думал об этом и решил поговорить со старушкой. Он отправился к ней, в поселок Ударный, и стал выяснять отношения. Амурчанин пытался доказать женщине, что она поступила неправильно.

Пенсионерка слушать его не стала. Тогда мужчина разозлился, толкнул её во двор, достал из кармана нож и начал бить женщину. Удары он наносил в шею, грудь, по рукам и ногам. Всего их было около 70. Закончив дело, преступник закрыл калитку и ушёл. Женщина умерла на месте от одиночного колото-резаного ранения шеи с ранением сонной артерии.

В судебном заседании мужчина признал вину и даже помогал следствию в раскрытии преступления. Но и без этого его причастность к убийству установили собранные доказательства. Теперь амурчанину придется провести в колонии строгого режима 11 лет с ограничением свободы на два года.