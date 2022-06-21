Амурскую область привели в пример другим регионам на ПМЭФ - 2022

Фото: правительство Амурской области

Петербургский международный экономический форум традиционно становится коммуникационной и дискуссионной площадкой для обсуждения важных стратегических вопросов в различных сферах и отраслях для бизнеса.

- Мы сейчас стоим на пороге эпохи нового формата совместных предприятий. Важно полноценно задействовать ресурс тех проектов, которые мы можем тут реализовать и ресурс рынка капитала, как акционерного, так и заемного, который в Азии, безусловно, есть. Мы видим подтверждение тому, чувствуем, что это востребовано. Считаем не пустыми декларациями недавно многократно произнесенные Си Цзиньпином слова, что глубина отношений России и Китая не знает предела, нужно просто запастись терпением и сильными компаниями – это важно, чтобы с нашей стороны выступали сильные компании. Надо выходить в новый формат совместных предприятий, которые дадут нам возможность реализовать совместные проекты, - заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на сессии ПМЭФ «Поворот на Восток 3.0: азиатский вектор в экономике».

Министр считает, что нужно создавать новые погранпереходы. Такие, как недавно открытый автомобильный мост Благовещенск - Хэйхэ, как завершенный в этом году железнодорожный переход Нижнеленинское – Тунцзян, как создаваемый и завершаемый в этом году зерновой терминал в Забайкальске. Наше правительство будет предлагать китайскому строить дополнительные переходы, чтобы более равномерно выпускать товары из России и, соответственно, снижать давление на БАМ и Транссиб.

- Так называемый «поворот на Восток» невозможен без создания принципиального нового уровня инфраструктуры на всем Дальнем Востоке. На примере Амурской области видно, что руководство региона понимает этот тренд, и многое уже сделано на опережение. Прорабатываются проекты строительства железнодорожного моста через Зею параллельно строящемуся автомобильному. Это решит проблему возрастающей логистической нагрузки. Рассматривается возможность строительства железнодорожного моста через Амур в районе Сковородино. Возведение первой в мире трансграничной канатной дороги между Благовещенском и Хэйхэ даст отсчет новому этапу в туристическом взаимодействии. На все вышеперечисленное идеально ложится предложение губернатора о преподавании китайского языка в амурских школах. Это решение закладывает основу качественно нового подхода к развитию человеческого капитала для более тесной интеграции области в макроэкономические реалии АТР, - считает директор Института Конфуция БГПУ Николай Кухаренко.