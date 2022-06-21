В Благовещенске из-за дождей ввели режим повышенной готовности

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В амурской столице ввели режим повышенной готовности. Причиной для этого стал мощный циклон, который проходит над Приамурьем с 20 по 22 июня. Синоптики обещали, что область накроют сильные дожди, ливни, грозы.

Чтобы не допустить возникновения ЧС и снизить масштабы их последствий, мэр города Олег Имамеев подписал постановление о введении режима повышенной готовности. Он установлен с 18.00 понедельника, 20 июня, до 18.00 среды, 22 июня.

Специалисты управления по делам ГОЧС города Благовещенска в это время будут анализировать складывающуюся гидрологическую обстановку на территории городского округа.

Управление жилищно-коммунального хозяйства сейчас обеспечивает устойчивую работу объектов ЖКХ в период прохождения циклона.

- Руководством МКП «ГСТК» приведены в готовность имеющиеся силы и средства для проведения аварийно-восстановительных работ в случае необходимости. Основное внимание в деятельности предприятия сосредоточено на обслуживании ливневой канализации, водоотводных и водопропускных систем, состоянию рек Чигири и Бурхановка, - поясняют в администрации Благовещенска.

При возникновении нештатных ситуаций необходимо обращаться в ЕДДС города Благовещенска по телефону 202-112.