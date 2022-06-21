Василий Орлов подвел итоги работы команды Правительства Амурской области на ПМЭФ-2022

Фото: Василий Орлов

Программа 25-го Петербургского международного экономического форума для Амурской области была традиционно насыщенной. На форуме затронули развитие инновационной сферы, сельского хозяйства, строительной отрасли и разработка перспективных минерально-сырьевых месторождений в Приамурье.

Первую встречу команда Правительства области провела с УК «Содружество». В следующем году инвестор планирует приступить к строительству нового завода по глубокой переработке сои мощностью 1 500 тонн в сутки.

Развитие растениеводства также стало ключевой темой переговоров Василия Орлова с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым.

- В этом году сельхозтоваропроизводители планируют на 5,6% увеличить производство зерновых культур - до 450 тысяч тонн. Однако для планомерного развития растениеводства дальневосточным аграриям необходимы стабильные рынки сбыта, - прокомментировал Василий Орлов.

Сразу два соглашения о развитии инновационной сферы в Приамурье удалось подписать на полях ПМЭФ-2022.

Развитием инновационной экосистемы Амурской области займется Платформа «Национальной технологической инициативы», которая планирует привлечь индустриальных, инвестиционных и технологических партнеров к реализации проектов и программ региона.

Двухлетнее соглашение с крупнейшим инновационным центром «Сколково» обеспечит мощную поддержку для функционирования в Амурской области первого технопарка.

Кроме того, крупный бизнес, по словам Василия Орлова, заинтересован в разработке перспективных месторождений полезных ископаемых в Амурской области:

- Разработка Евгеньевского месторождения апатитов в Тындинском районе открывает возможность производства удобрений как для сельскохозяйственной отрасли Амурской области, так и для экспорта в другие регионы.

Также на полях ПМЭФ-2022 с крупнейшим российским застройщиком ГК «ПИК» подписали дорожную карту по реализации проекта застройки жилого микрорайона «Северный» в Благовещенске.

- Взаимодействие с ГК «ПИК» является хорошим примером поэтапного сотрудничества при реализации масштабного инвестпроекта. Сейчас мы согласовали детальную «дорожную карту» с конкретными шагами по воплощению проекта в жизнь. Старт строительства первой очереди, которая подразумевает возведение 215 тысяч квадратных метров жилья, планируем уже осенью текущего года. В целом, к 2036 году здесь будет построено 550 тысяч квадратных метров жилья для более 15 тысяч жителей.

Губернатор подчеркнул, что в ближайшее время детально проанализируют сильные и слабые стороны региона для выстраивания дальнейшей эффективной работы по созданию комфортного делового и инвестиционного климата.

В рамках ПМЭФ-2022 Амурская область также была отмечена Национальной премией в сфере развития инфраструктуры «РОСИНФРА». Ежегодно её присуждают лучшим практикам государственно-частного партнерства в различных отраслях инфраструктуры.