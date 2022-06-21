В этом году в амурские школы по программе «Земский учитель» придут 38 специалистов

В Амурской области определены победители конкурсного отбора по программе «Земский учитель – 2022». Напомним, в этом году к 87 педагогам, которые уже устроены в амурские школы в рамках федерального проекта, присоединятся еще 38.

- Из 200 кандидатов в амурские школы по программе «Земский учитель» в этом году придут 38 самых квалифицированных. Им за пять лет работы в регионе выплатим по два миллиона рублей, - рассказал губернатор области Василий Орлов. - Новыми учителями коллективы школ пополнятся в 23 территориях. Больше всего специалистов получат Свободненский и Серышевский районы (по три педагога). Самыми востребованными кадрами по-прежнему остаются учителя иностранных языков и физико-математических дисциплин. Поэтому в рамках федерального проекта, в первую очередь, восполняется нехватка именно этих специалистов, к примеру, будет трудоустроено 12 учителей иностранных языков.

Большинство учителей-победителей конкурсного отбора – опытные педагоги. Они представляют не только Приамурье, но и другие регионы страны: Белгородскую, Оренбургскую, Челябинскую, Тульскую области. Есть также учителя из Москвы, Томска, Новосибирска, Чечни и других регионов.

До 20 августа «земским» учителям необходимо заключить договор о трудоустройстве в школах, до 15 сентября – трехстороннее соглашение о сотрудничестве (учитель-школа-министерство образования и науки области). В октябре деньги на выплаты педагогам поступят из федерального бюджета в областной. До 1 декабря по два миллиона рублей будут переведено на счета учителей.