Амурская авиабаза по нацпроекту получила лесопожарное оборудование на 5 миллионов рублей

Амурская авиабаза получила лесопожарное оборудование на 5 миллионов рублей. Средства выделены в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

Всего было приобретено 47 резервуаров для воды, 2 водосливных устройства для вертолета, 11 зажигательных аппаратов. Лесопожарное оборудование авиапожарные будут использовать для тушения природных пожаров.

- К примеру, мягкое водосливное устройство объемом 2500 литров при помощи ленточной стропы крепится к вертолету. Его используют для транспортировки воды, которой с воздуха заливают кромку пожара, - поясняет заместитель министра лесного хозяйства и пожарной безопасности области Елена Бусыгина.

Оборудование распределили по всем авиаотделениям Амурской авиабазы.

- В 2022 году на приобретение лесопожарной техники и оборудования по нацпроекту «Экология» выделено почти 62 миллиона рублей. Так, недавно Амурская авиабаза получила специальное оборудование на 5 миллионов. Еще раньше мы приобрели четыре снегоболотохода, их передали в Магдагачинский, Норский, Мазановский и Свободненский лесхозы, вахтовый автомобиль и два автомобиля «Егерь» для Амурской авиабазы. До конца года планируем приобрести еще 6 мотопомп, 59 ранцевых лесных огнетушителей, - рассказал Василий Орлов. – Оснащение противопожарных служб организовано хорошо, благодаря этому мы эффективно боремся с возгораниями. Отдельную серьезную работу сейчас ведем с населением для того, чтобы эти возгорания не случались.