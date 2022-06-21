Региональную акцию «Покупайте Амурское» продлили до конца года

С апреля текущего года все товары амурского производства в торговых объектах, принимающих участие в акции, отмечаются специальным брендом «Сделано в Амурской области». С одной стороны, это оказывает поддержку региональным производственным предприятиям, а с другой помогает обеспечивать население качественными продуктами питания местного производства, отмечают в амурском минэкономе.

Отдельно с торговыми сетями и региональными производителями достигнута договоренность об установлении предельной стоимости на 46 позиций социально значимых продуктов питания. К ним относятся отдельные виды амурской мясной и молочной продукции, яйца, крупы, соевое масло и овощи. Ранее соглашение действовало до конца текущего месяца.

- Интерес к участию в акции проявляют все больше торговых объектов и производителей продуктов питания. Сегодня бренд «Сделано в Амурской области» можно встретить в 327 магазинах и супермаркетах, расположенных в 21 муниципалитете, - прокомментировала министр экономического развития и внешних связей области Оксана Кукшенева.

Министерство сельского хозяйства, министерство экономического развития и внешних связей совместно с муниципальными образованиями продолжают работу по популяризации акции в масштабе региона. Например, в третьем квартале этого года в муниципалитетах пройдут различные ярмарки местных товаропроизводителей.

- Мы видим, что акция вызвала интерес и у товаропроизводителей, и у торговых сетей, и, что самое главное, у покупателей. Решили продлить ее до конца года, чтобы закрепить эффект мер, направленных на поддержку местных товаропроизводителей и стабилизацию цен на продукты питания, - отметил губернатор Амурской области Василий Орлов. – Планируем уточнить перечень социально-значимых групп товаров, цены на которые зафиксированы. Кроме этого, с амурскими производителями прорабатываем вопрос брендирования продукции логотипами акции.