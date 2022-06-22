В Благовещенске два дня запретят продавать алкоголь

Фото: МАКЕЕВ Иан

Два дня в амурской столице нельзя будет купить спиртное. Это связано с проведение общегородского выпускного и празднованием Дня молодежи. Запрет введен на 25 и 27 июня, сообщает администрация Благовещенска.

В мэрии напомнили, что запрет вводится не просто так, а в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 закона Амурской области от 25.09.2014 №403-ОЗ «О некоторых вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков на территории Амурской области».

Нарушителей привлекут к административной ответственности по части 3 статьи 14.16 КоАП, а алкоголь могут конфисковать.

Должностные лица заплатят штраф от 20 до 40 тысяч рублей, юридические – от 100 до 300 тысяч рублей.

Алкоголь будет запрещено продавать как в розничных магазинах, так и в заведениях общепита.