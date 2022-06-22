В Приамурье появится первый экстрим-парк

Центр технических видов спорта «Экстрим-парк» откроется в Благовещенске. В уникальный проект инвестор вложит более 70 млн рублей. На эти средства в ближайшие 7 лет проведут реконструкцию трассы для картинга и автомобилей. Также планируют закончить строительство новой трассы для мотокросса не менее 1 500 кв. метров к концу 2025 года.

- Это уникальный спортивный проект не только для нашего региона, но и для всей страны. Впервые на условиях концессии будет построен картодром. В целом регион активно работает с инвесторами реализующими социальные проекты, предоставляя им активную помощь и продвижение,- отметила руководитель центра государственно-частного партнерства Татьяна Домейкайте.

Новый экстрим-парк займет более 400 тыс. кв. метров. Кроме гоночных трасс выделили 1500 кв. метров для новой детской площадки ПДД. По замыслу инвестора, подрастающее поколение региона в игровой форме сможет изучать основы правильного и безопасного поведения на улице и проезжей части. Также для посетителей оборудуют концертные, выставочные и досуговые зоны.

- Центр технических видов спорта должен дать толчок к развитию авто и мотоспорта. Надеюсь, что в будущем мы сможем не только проводить на нем спортивно-массовые мероприятия регионального, межрегионального и всероссийского уровня, но и обучать подрастающее поколение культуре вождения и правилам поведения на дорогах города, – рассказал министр спорта Амурской области Дмитрий Кутека.

Для справки: Сегодня Центр государственно-частного партнерства региона работает еще по 20 проектам в транспортной, жилищно-коммунальной и социальной сферах, в том числе по проектам здравоохранения, образования, спорта.